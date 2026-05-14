Shqipëria kualifikohet në finalen e ‘Eurovision 2026’ në Vjenë
Shqipëria është kualifikuar zyrtarisht në finalen e madhe të Eurovision 2026, i cili këtë vit po mbahet në Vjenë.
Këngëtari shkodran Alis, arriti të sigurojë një vend në natën finale pas paraqitjes së tij në gjysmëfinale me këngën “Nan”.
Alis e përfaqësoi Shqipërinë në mënyrë dinjitoze, duke sjellë para publikut evropian një baladë emocionale që u vlerësua për interpretimin dhe mesazhin e saj.
Performanca e tij u shoqërua me një atmosferë të ndjerë dhe një koncept skenik që preku një temë të ndjeshme, duke rrëmbyer vëmendjen e shikuesve dhe duke nxitur reagime pozitive edhe në rrjete sociale.
Si rezultat, kur u lexua lista e shteteve që kaluan tutje, Shqipëria ishte një nga vendet e shpallura të kualifikuara për finalen e madhe, e cila zhvillohet të shtunën.
Ky sukses shënon edhe një tjetër arritje për Shqipërinë në këtë kompeticion, pasi është viti i dytë radhazi që vendi ynë arrin të prekë finalen e madhe të Eurovisionit, duke konfirmuar një vazhdimësi të mirë në skenën evropiane të muzikës.