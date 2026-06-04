“Shqipëria e shqiptarëve”, dita e pestë e protestës në Shqipëri kundër ndërtimeve në Zvërnec

“Shqipëria e shqiptarëve”, dita e pestë e protestës në Shqipëri kundër ndërtimeve në Zvërnec

Qytetarë dhe aktivistë pritet të zhvillojnë këtë të enjte protestën e pestë radhazi kundër projektit për ndërtimin e një resorti turistik në zonën e mbrojtur të Zvërnec.

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Grumbullimi do të nisë në sheshin Sheshi Skënderbej, nga ku protestuesit do të marshojnë drejt Kryeministria e Shqipërisë për të shprehur kundërshtimin ndaj projektit që, sipas tyre, cenon një nga zonat më të rëndësishme natyrore dhe mjedisore të vendit.

“Zëri ynë, dinjiteti ynë, e ardhmja jonë”, është slogani i protestës së sotme, e cila vjen në vazhdën e katër tubimeve të mëparshme të organizuara nga qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

“Shqipëria e shqiptarëve, vdekje e tradhëtarëve”, “Na quajnë agjentë të huaj, ne jemi shqiptarë me gjak shqiptari”, ishin gjithashtu disa pankarta që pikasin në protestë.

Organizatorët kërkojnë rishikimin e projektit dhe garantimin e mbrojtjes së ekosistemit të zonës së Zvërnecit, ndërsa protestuesit pritet të paraqesin edhe kërkesat e tyre për transparencë mbi zhvillimet që lidhen me investimin e planifikuar.

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