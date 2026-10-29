Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shprehin solidaritet pas aksidentit tragjik të helikopterit të EUFOR-it në BeH

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut shprehin solidaritet pas aksidentit tragjik të helikopterit të EUFOR-it në BeH

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur solidaritet dhe ngushëllime pas aksidentit tragjik të një helikopteri ushtarak italian të angazhuar në misionin EUFOR Althea në Bosnjë e Hercegovinë, transmeton Anadolu.

MARKETING

Shik.mk

Në një postim në platformën sociale amerikane X, ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, tha se është thellësisht i pikëlluar nga aksidenti tragjik me helikopterin ushtarak.

“Mendimet e mia janë me viktimat, familjet e tyre dhe të lënduarit”, shkroi Nufi, duke theksuar se në këtë moment zie, Shqipëria qëndron pranë Italisë dhe Forcave të saj të Armatosura, në shenjë solidariteti të sinqertë dhe miqësie të thellë.

Ndërkaq, ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, shprehu pikëllimin e tij të thellë për aksidentin tragjik me helikopterin e EUFOR-it pranë Brçkos, në Bosnjë e Hercegovinë, që rezultoi me viktima.

Ai u shprehu ngushëllime të sinqerta familjeve të viktimave, si dhe qeverisë dhe popullit të Italisë, ndërsa të lënduarve u uroi shërim të shpejtë dhe të plotë.

“Në këtë moment të vështirë, Maqedonia e Veriut qëndron në solidaritet me Italinë, mikun dhe aleatin tonë në NATO, si dhe me të gjithë personelin e EUFOR-it të angazhuar për paqen dhe stabilitetin në Bosnjë e Hercegovinë”, shkroi Mucunski në X.

Ndryshe, sipas njoftimeve zyrtare, të paktën katër persona kanë humbur jetën dhe 11 të tjerë janë lënduar pasi një helikopter ushtarak italian i misionit EUFOR u rrëzua në Brçko, në veri të Bosnjë e Hercegovinës, gjatë një operacioni rutinë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mediat iraniane: Garda Revolucionare interceptoi një avion luftarak “armiqësor” në Ngushticën e Hormuzit

Mediat iraniane: Garda Revolucionare interceptoi një avion luftarak “armiqësor” në Ngushticën e Hormuzit

Një shtetas saudit plagoset në Riad nga mbetjet e rëna pas interceptimit të raketave balistike të Huthive

Një shtetas saudit plagoset në Riad nga mbetjet e rëna pas interceptimit të raketave balistike të Huthive

Bumi i ndërtimeve në Himalaje, rreth 300,000 njerëz në rrezik përmbytjesh katastrofike

Bumi i ndërtimeve në Himalaje, rreth 300,000 njerëz në rrezik përmbytjesh katastrofike

Putin paralajmëron Evropën: Jemi të gatshëm për luftë

Putin paralajmëron Evropën: Jemi të gatshëm për luftë

Mucunski: Është e pahijshme që një vend anëtar i BE-së si Bullgaria, të bëhet strehë për persona të dënuar si Iva Mihajllova

Mucunski: Është e pahijshme që një vend anëtar i BE-së si Bullgaria, të bëhet strehë për persona të dënuar si Iva Mihajllova

Përfundoi autopsia e dy viktimave në Gjorçe Petrov dhe Hrom të Shkupit, hetohen rolet e katër të dyshuarve për vjedhje

Përfundoi autopsia e dy viktimave në Gjorçe Petrov dhe Hrom të Shkupit, hetohen rolet e katër të dyshuarve për vjedhje