Shqipëria dhe Kosova mbështesin sulmin e përbashkët izraelito-amerikan ndaj Iranit
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kanë shprehur mbështetje për sulmin e përbashkët të Izraelit dhe SHBA-së ndaj Iranit, duke dënuar autoritetet në Teheran dhe veprimet e tyre në rajon, transmeton Anadolu.
Sot herët, Izraeli nisi një sulm ndaj Iranit duke e quajtur “Ulërima e Luanit”, si dhe shpalli një gjendje të jashtëzakonshme “të menjëhershme” në mbarë vendin. Më vonë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se SHBA-ja gjithashtu ka nisur “operacione të mëdha luftarake” kundër “regjimit iranian”.
Rama: Ka ardhur koha të presim litarin dhe të shkojmë drejt e në thelb
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një postim në rrjetin social amerikan X tha se trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) janë një “organizatë terroriste” dhe duhet të trajtohen si të tilla. Ai po ashtu tha se Shqipëria do ta përfshijë atë në listën e organizatave terroriste.
Në një reagim publik, Rama tha se “ka ardhur koha të shkojmë drejt e në thelb”, duke theksuar se IRGC-ja duhet jo vetëm të përballet me sanksione ndaj asaj që e quajti “Republika Khomeiniste”, por edhe të emërtohet zyrtarisht si organizatë terroriste, siç kanë bërë tashmë SHBA-ja dhe Kanadaja.
Ai theksoi se qëndrimi i Shqipërisë nuk lidhet vetëm me mbështetjen për Izraelin dhe vendet arabe që kërkojnë paqe apo me mbështetjen për SHBA-në lidhur me zhvillimet e fundit, por mbi të gjitha me domosdoshmërinë për të nderuar “viktimat e pafundshme dhe të pafajshme” të IRGC-së.
“Shqipëria është përballur drejtpërdrejt me fytyrën barbare të regjimit të Teheranit përmes agresioneve të tij kibernetike kundër vendit tonë. Për ne, kjo nuk është gjeopolitikë abstrakte. Është siguri kombëtare, qartësi morale dhe ligjore”, u shpreh Rama.
Kryeministri shqiptar bëri të ditur se Shqipëria do ta quajë IRGC-në me emrin që, sipas tij, i takon dhe do ta përfshijë në listën e organizatave terroriste, si dhe u bërë thirrje vendeve të BE-së që të ndjekin të njëjtin hap.
Ai shtoi se mbështet çdo përpjekje vendimtare për të parandaluar që Irani të sigurojë armë bërthamore ose kapacitete të tjera ushtarake që mund të kërcënojnë Izraelin apo vende të tjera në Lindjen e Mesme.
“Terrorizmi duhet të emërtohet. Dhe pasi të emërtohet, duhet të ndalet”, tha ai.
Osmani: Ora e lirisë ka ardhur për popullin e Iranit, Kosova qëndron me SHBA-në dhe aleatët
Ndërkaq, edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur mbështetjen ndaj sulmit në Iran në rrjetin social amerikan X, duke postuar edhe video njoftimin e presidentit amerikan, Donald Trump, për nisjen e operacionit luftarak në Iran.
Sipas saj, falë udhëheqjes së SHBA-së dhe presidentit Trump, ka ardhur “ora e lirisë” për Iranin. Ajo po ashtu tha se Kosova si gjithmonë qëndron e palëkundur me SHBA-në dhe aleatët e saj në mbrojtjen e lirisë, paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
“Ne gjithashtu dënojmë fuqishëm sulmet e regjimit iranian kundër aleatëve tanë në Lindjen e Mesme. Do të vazhdojmë të mbështesim veprimet e ndërmarra nga SHBA-ja dhe aleatët e tjerë për t’i dhënë fund regjimit iranian dhe për t’i dhënë më në fund një mundësi lirisë dhe paqes”, shkroi ajo.
Sulmet erdhën teksa bisedimet mes Washingtonit dhe Teheranit për programin bërthamor të Iranit kanë qenë në vazhdim nën ndërmjetësimin e Omanit. Raundi i fundit i bisedimeve në Gjenevë përfundoi të enjten.