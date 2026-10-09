Shqipëri, kërcënime për mjete shpërthyese në institucione

Shqipëri, kërcënime për mjete shpërthyese në institucione

Raportohet se disa institucione në Shqipëri kanë marrë mesazhe elektronike kërcënuese për vendosjen e bombave, transmeton Anadolu.

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Shik.mk

Në disa media vendase është raportuar se dyshohet se bëhet fjalë për alarm fals, ndërsa thuhet se vijojnë verifikimet.

Gjithashtu theksohet se strukturat e Policisë së Shqipërisë kanë nisur verifikimet për të vlerësuar situatën dhe për të identifikuar autorët e këtyre mesazheve.

Në media është publikuar gjithashtu përmbajtja e një prej mesazheve kërcënuese, i cili dyshohet dhe pretendohet se është shpërndarë në një numër të madh adresash elektronike.

Në email, që pretendohet se vinte nga udhëheqësi i një grupi paraushtarak serb, njoftonte se ishin vendosur mjete shpërthyese në ndërtesat e institucionit.

Email-i pretendonte gjithashtu se sulmet në fjalë do të vazhdonin derisa Kosova të njihej si territor serb.

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