Shqetësim për detyrimet financiare/ Italia, Franca dhe Belgjika kundër transferimit të aseteve ruse te Ukraina
Italia dhe Franca, së bashku me Belgjikën, kundërshtojnë transferimin e të ardhurave nga asetet e ngrira ruse në Ukrainë si pjesë e një kredie dëmshpërblimi, raportoi Corriere della Sera.
Parisi dhe Roma “janë të shqetësuara për detyrimet e tyre financiare” nëse përdorimi i aseteve ruse konsiderohet i paligjshëm, shkroi gazeta italiane.
Më 23 tetor, pjesëmarrësit në samitin e BE-së në Bruksel nuk arritën të bien dakord për përdorimin e aseteve ruse në financimin e Ukrainës.
Kryeministri belg Bart De Wever kërkoi që të gjitha vendet e BE-së të ndajnë plotësisht rreziqet financiare të vendit të tij, i cili zotëron 210 miliardë euro asete sovrane të bllokuara të Rusisë, të cilat Komisioni Evropian po planifikon t’i përvetësojë. Ai paralajmëroi gjithashtu se Rusia do të hakmerrej duke sekuestruar asetet perëndimore në territorin e saj dhe në juridiksione miqësore.