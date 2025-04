Shporta minimale sindikaliste për muajin prill është 62.691,00 denarë

Sindikatat e Maqedonisë kanë shpallur shportën minimale të konsumit për muajin mars dhe prill. Shporta minimale e marsit 2025, siç informuan ata, nuk u shpall në kohën e parashikuar për shkak të tragjedisë në Koçan.

Vlera e shportës minimale të sindikatës për muajin mars 2025 është 61.855,00 denarë, duke u krahasuar me vlerën e shportës minimale të sindikatës për muajin shkurt 2025, e cila ishte 63.773,00 denarë, që është ulur me 1.918,00 denarë.

Vlera e shportës minimale të sindikatës për muajin prill 2025 është 62.691,00 denarë, duke u krahasuar me vlerën e shportës minimale të sindikatës për muajin mars 2025, që ishte 61.855,00 denarë, është rritur me 836,00 denarë.

— E evidentueshme nga vlera e shportës minimale të sindikatës është se masat janë të nevojshme dhe ato duhet të vazhdojnë për një periudhë më të gjatë, por për shkak të praktika tregtare jo të ndershme nga disa tregtarë, masa e fundit e Qeverisë për kufizimin e marzhave për të paktën 10% ka pasur një efekt të pjesshëm. Përmes matjes së atyre 63 produkteve ushqimore themelore që janë pjesë e shportës minimale të sindikatës, është evidentuar një ulje të pjesës së ushqimit dhe pijeve me vetëm 6,78% në muajin mars, por qytetarët dhe punonjësit reagojnë me të drejtë se kjo nuk është e mjaftueshme, përkatësisht nuk ka efekt të dukshëm dhe se çmimet janë ose të njëjta ose janë rritur. Sot, fatkeqësisht, 2.5 paga minimale nuk mbulojnë vlerën e shportës minimale të sindikatës, kështu që është realiste dhe e justifikuar kërkesa për rritjen e pagës minimale në të paktën 500 euro, si dhe një rritje të mëtejshme të pagave të tjera për të paktën 100 euro. Ne pyesim, nëse qëllimi i shportës minimale të sindikatës është të tregojë situatën reale dhe të ushtrojë presion për nevojën e rritjes së pagave të punonjësve, a është qëllimi i shportës mesatare të Qeverisë të tregojë se nuk ka nevojë për rritjen e pagave dhe se punonjësi maqedonas po jeton mirë edhe me paga kaq të ulëta, thonë nga LSM.

