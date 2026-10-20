Shporta minimale sindikale shtrenjtohet në tetor: Arrin në 70.358 denarë
Vlera e shportës minimale sindikale për muajin tetor 2026 arrin në 70.358 denarë. Krahasuar me muajin shtator, kur shporta kushtonte 69.432 denarë, ajo është rritur për 926 denarë, njoftoi Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM).
Me përfshirjen e qirasë për një banesë prej 60 metrash katrorë, vlera e shportës minimale për tetorin arrin në 85.733 denarë.
Sipas shportës minimale të LSM-së, familjet shpenzojnë 26.170 denarë për ushqim dhe pije, 6.379 denarë për fatura dhe 5.468 denarë për transport.