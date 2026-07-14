Shpëtohen 23 marinarë pas përplasjes së një anijeje të madhe pranë ishullit Qeshm të Iranit
Njëzet e tre marinarë u evakuuan në mënyrë të sigurt sot nga një transportues që pësoi dëme të rënda në një përplasje në veri të ishullit Qeshm të Iranit, njoftuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia iraniane e lajmeve Fars tha se autoritetet në qytetin port jugor të Bandar Abbasit morën një raport për një përplasje detare sot herët. Hetimet paraprake treguan se një transportues me shumicë u përplas me një anije tjetër në det, tha agjencia.
Një varkë pilot dhe një rimorkiator u dërguan në vend në koordinim me Qendrën detare të kërkimit dhe shpëtimit të provincës së Hormuzganit për t’iu përgjigjur urgjencës dhe për të vlerësuar shkallën e dëmit.
Anija me shumicë, me 23 marinarë, pësoi dëmtime të mëdha në pjesën e mesme të trupit të saj dhe filloi të merrte ujë, duke e shtyrë kapitenin të urdhëronte ekuipazhin të braktiste anijen.
Të 23 anëtarët e huaj të ekuipazhit u evakuuan në mënyrë të sigurt dhe u dërguan në ishullin Qeshm, sipas raportit. Shkaku i përplasjes është ende nën hetim.
Agjencia shtetërore e lajmeve iraniane IRNA raportoi më herët se shpërthime u dëgjuan në qytetin port jugor të Bandar Abbasit ndërsa gjashtë shpërthime u raportuan në ishullin Kish dhe shpërthime të tjera në ishullin Qeshm.
Incidentet erdhën mes tensioneve të shtuara të sigurisë rreth Ngushticës së Hormuzit pas luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt 2026.