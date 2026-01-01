Shpërthimi në barin e njohur në Zvicër: Mbi 100 persona të pranishëm, disa të vdekur dhe shumë të lënduar
Disa persona kanë vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur pas një shpërthim në një bar zviceran të skive Crans-Montana gjatë natës, ka konfirmuar policia.
Shpërthimi ndodhi rreth orës 1:30 të mëngjesit sipas orës lokale në barin Le Constellation, dhe shkaku nuk dihet ende, raporton BBC.
Më shumë se 100 persona ndodheshin në barin zviceran në kohën e shpërthimit, raporton radioja zvicerane Rhone FM.
Një dëshmitar i incidentit i tha radios se një numër i madh shërbimesh emergjente kishin mbërritur në vendngjarje, me disa helikopterë që morën pjesë në trajtimin dhe transportimin e të plagosurve.
Në një deklaratë për median, policia konfirmoi se shpërthimi kishte ndodhur ndërsa bari po festonte natën e Vitit të Ri.
Një zëdhënës i policisë zvicerane tha se një përditësim tjetër nga policia do të vinte së shpejti. I pyetur nga BBC se sa persona ishin vrarë, zëdhënësi tha: “Nuk mund ta themi ende. Disa”.
Crans-Montana është një vendpushim luksoz skish i vendosur në zemër të Alpeve Zvicerane, në rajonin Valais, rreth dy orë larg me makinë nga kryeqyteti, Bern.