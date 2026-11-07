‘Shpërthimi” i Luka Donçiq, 53 pikë në fitoren e LA Lakers

‘Shpërthimi” i Luka Donçiq, 53 pikë në fitoren e LA Lakers

Ylli slloven, Luka Donçiq, po vazhdon të dhurojë spektakël të jashtëzakonshëm në elitën e basketbollit amerikan. Në përballjen e zhvilluar të premten mbrëma, ai udhëhoqi Los Angeles Lakers drejt fitores me rezultat 124:118 kundër Portland Trail Blazers, duke realizuar një nga paraqitjet më mbresëlënëse të këtij stinori.

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Shik.mk

Donçiq ishte i papërmbajtshëm në parket, ku përveç se shënoi plot 53 pikë – që përbën edhe rekordin e tij personal për këtë edicion – kontribuoi edhe me 5 kërcime dhe 5 asistime.

Forma e tij fantastike po reflektohet qartë edhe në shifrat e përgjithshme. Në 10 ndeshjet e para të këtij stinori në NBA, superylli slloven po mban një mesatare të pabesueshme prej 40.1 pikësh, 7.8 kërcimesh dhe 7.7 asistimesh për ndeshje.

Në gjurmët e historisë së NBA-së

Statistikat e Donçiqit e vendosin atë pranë emrave më të mëdhenj të historisë së basketbollit:

Wilt Chamberlain mbetet i vetmi lojtar në histori që ka mbyllur një edicion me mesatare mbi 40 pikë për ndeshje (50.4 pikë në edicionin 1961-62 dhe 44.8 pikë në 1962-63).
Michael Jordan mban mesataren më të lartë në një stinor të rregullt në epokën e trepikëshit, me 37.1 pikë për ndeshje gjatë edicionit 1986-87.
James Harden regjistroi një mesatare prej 36.1 pikësh për ndeshje në edicionin 2018-19.

Deri më tani, mesatarja më e mirë në karrierën e Donçiqit ka qenë ajo prej 33.9 pikësh për ndeshje gjatë edicionit 2023-24, kur mbante veshur fanellën e Dallas Mavericks.

Pavarësisht këtij fillimi shpërthyes, vetë basketbollisti mbetet me këmbë në tokë. Ai nëinternalizoi se kjo është vetëm ndeshja e 10-të nga 82 sa janë gjithsej dhe se primare për të mbetet suksesi kolektiv i skuadrës. Për aq kohë sa ekipit i prin fitorja, Donçiq shprehet i fokusuar për të vazhduar këtë ritëm historik gjatë të gjithë stinorit.

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