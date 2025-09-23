Shpërthimi i Ansu Fatit me Monacon, ylli spanjoll ka një objektiv se sa gola do t’i shënojë
Ansu Fati po shijon një fillim të ri te Monaco, ku ka shënuar tre gola në dy paraqitjet e tij të para.
Sulmuesi spanjoll, i huazuar nga Barcelona, ka vendosur një objektiv ambicioz: të arrijë 20 gola këtë sezon, duke kërkuar të ringjallë karrierën e tij, raporton SPORT.
22-vjeçari realizoi golin e parë në Ligën e Kampionëve kundër Club Brugge me një gjuajtje të fuqishme me të majtën, ndërsa ndaj Metz shënoi dy herë pasi hyri në fushë në pushimin e pjesës së parë. Monaco e sheh si një figurë kyçe për ecurinë e skuadrës në këtë sezon.
Sezoni i kaluar ishte zhgënjyes për Fatin, i cili luajti vetëm 298 minuta nën drejtimin e Hansi Flick te Barcelona. Mungesa e hapësirës bëri që lojtari dhe klubi të binin dakord për huazimin njëvjeçar te Monaco, për t’i dhënë mundësi të rifitojë vazhdimësinë në nivelet më të larta.
Në prezantimin e tij, Fati theksoi se qëllimi i tij nuk është hakmarrja, por rikthimi i gëzimit të lojës.
“Kjo nuk ka të bëjë me hakmarrjen. Jam këtu për të shijuar përsëri futbollin, diçka që nuk kam qenë në gjendje ta bëj për një kohë. Kam ardhur për të kontribuar sa më shumë që mundem dhe shpresoj të arrij gjëra të mëdha”, tha Fati.
Duke luajtur më qendror, pothuajse si një “numër 9”, Fati ka përqafuar edhe programin e përshtatur të fitnesit të Monacos, që e ka ndihmuar të rikthejë ritmin dhe vetëbesimin.
Përfundimet e tij të mprehta dhe energjia e ripërtërirë e kanë shndërruar shpejt në një nga pikat më të forta të skuadrës së Adi Hutter. Me objektivin e tij prej 20 golash, sulmuesi spanjoll synon të rikthehet fuqishëm në nivelin elitar të futbollit evropian.