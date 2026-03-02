Shpërthime tronditën Teheranin dhe Karaxhin gjatë natës mes sulmeve amerikano-izraelite

Shpërthime tronditën Teheranin dhe Karaxhin gjatë natës mes sulmeve amerikano-izraelite

Gjatë natës u raportuan shpërthime në kryeqytetin e Iranit, Teheran si dhe në qytetin e afërt Karaxh, raportuan sot mediat iraniane, transmeton Anadolu.

Agjencia e Lajmeve Tasnim tha se sulmet ajrore kishin në shënjestër gjithashtu Isfahanin, Yazdinin dhe Khuzestanin.

Një fushatë e përbashkët ushtarake SHBA-Izrael e nisur të shtunën ka vrarë tashmë disa zyrtarë të lartë iranianë, përfshirë udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei. Në përgjigje, Teherani ka kryer sulme me dronë dhe raketa që synojnë vendet e Gjirit.

Viktimat nga përshkallëzimi përfshijnë tre anëtarë të shërbimit amerikan të vrarë dhe pesë të plagosur rëndë, sipas njoftimeve fillestare.

