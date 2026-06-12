Shpërthime “të mëdha dhe të paprecedenta” trondisin qytetet në jug të Libanit
Shpërthime “të mëdha dhe të paprecedenta” tronditën të premten në mbrëmje qytetet jugore të Libanit, Marjayoun dhe Nabatieh, të shkaktuara nga operacione bombardimi “masiv” të kryera nga ushtria izraelite, sipas një burimi zyrtar, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve NNA raportoi se ushtria izraelite kreu “një operacion masiv bombardimi që zgjati rreth 42 sekonda, një nga operacionet më intensive të bombardimit që rajoni ka përjetuar prej një kohe të gjatë”.
“Sipas raportimeve fillestare, shpërthimet ka të ngjarë të kenë goditur zona në afërsi të kodrës Ali Taher në Nabatieh”, shtoi ajo.
“Sipërfaqja e tokës u drodh dhe shpërthimet u dëgjuan në zona të gjera, duke shkaktuar panik të madh te banorët”, thuhet në lajm.
Izraeli vazhdon sulmet ndaj Libanit në shkelje të marrëveshjes së armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur deri në fillim të korrikut.
Ushtria izraelite ka vazhduar ofensivën vdekjeprurëse kundër Libanit që nga 2 marsi, duke vrarë më shumë se 3.700 persona, duke plagosur mbi 11.400 të tjerë dhe duke zhvendosur më shumë se një milion njerëz, sipas zyrtarëve libanezë.
Izraeli mban nën okupim zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera të marra gjatë luftës së mëparshme mes viteve 2023 dhe 2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite avancuan më shumë se 10 kilometra në depërtimin e tyre më të thellë që nga tërheqja e Izraelit nga jugu i Libanit në vitin 2000.