Shpërthime raportohen mbi kryeqytetin e Katarit ndërsa konflikti SHBA-Iran zgjerohet

Shpërthime u dëgjuan në mbarë kryeqytetin e Katarit, Doha, të hënën në mbrëmje, ndërsa konflikti ushtarak midis SHBA-së dhe Iranit vazhdoi të zgjerohet, transmeton Anadolu.

Televizioni me seli në Doha, Al Jazeera, raportoi se shpërthimet përkuan me interceptimin e predhave nga mbrojtja ajrore në qiellin mbi kryeqytet.

Tensionet rajonale u përshkallëzuan të shtunën kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem, Ajatollah Ali Khamenei.

Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.

Gjysmëhëna e Kuqe iraniane tha se numri i të vdekurve nga sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit që nga e shtuna është rritur në 555.

