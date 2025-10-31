Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse
Forcat ruse kryen një seri sulmesh në qytetin ukrainas Sumy gjatë natës të së enjtes më 30 tetor, duke synuar infrastrukturën civile dhe zonat e banimit, sipas autoriteteve lokale, raporton Anadolu.
Sulmet shkaktuan dëme të konsiderueshme në shumë ndërtesa dhe disa të lënduar, përfshirë fëmijë.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës (DSNS) raportoi se një ndërtesë banimi nëntëkatëshe u godit, duke shkaktuar zjarre në pesë apartamente dhe në shtatë ballkone në katet e sipërme. Ekipet e emergjencës shpëtuan 12 banorë nga ndërtesa e lartë.
Sulmi ndikoi gjithashtu në sektorin privat të qytetit, ku dy ndërtesa tregtare u vunë në flakë dhe një shpërthim dëmtoi një shtëpi njëkatëshe që përmbante pesë apartamente.
Oleh Hryhorov, kreu i administratës ushtarake rajonale në Sumy, deklaroi se Rusia lëshoi 10 dronë në qytet në më pak se një orë, të gjithë duke shënjestruar infrastrukturën civile.
“Pati sulme ndaj një ndërtese nëntëkatëshe dhe një shtëpie banimi dykatëshe në pjesë të ndryshme të qytetit,” tha Hryhorov, duke shtuar se dy viktima – një vajzë e mitur dhe një grua e moshuar, morën ndihmë mjekësore në vend.
Informacioni paraprak nga DSNS tregon se gjithsej 11 persona u plagosën në sulme, përfshirë katër fëmijë. Autoritetet po punojnë për të sqaruar numrin e plotë të viktimave.