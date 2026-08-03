Shpërthim pranë një cisterne në Ngushticën e Hormuzit

Shpërthim pranë një cisterne në Ngushticën e Hormuzit

Një incident i ri sigurie është regjistruar mbrëmjen e 2 gushtit në Ngushticën e Hormuzit, ku një anije cisternë ka raportuar një shpërthim të fuqishëm në afërsi të saj.

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Sipas EOS Marine, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:37 UTC, afro 20 milje detare në verilindje të Khasabit, në Oman.

Kapiteni i anijes ka bërë të ditur se ka dëgjuar një shpërthim shumë pranë cisternës. Pavarësisht incidentit, nuk janë raportuar dëme materiale apo persona të lënduar, ndërsa anija ka vazhduar itinerarin pa probleme.

EOS Marine e ka vlerësuar raportimin me nivel të lartë besueshmërie.
Ngjarja ndodh në një kohë tensionesh të shtuara në Lindjen e Mesme, ndërsa kompanitë e transportit dhe sigurisë detare po monitorojnë me kujdes situatën në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret kryesore për tregtinë globale të energjisë.
Anijeve që operojnë në këtë zonë u është kërkuar të mbajnë vigjilencë maksimale, të forcojnë mbikëqyrjen vizuale dhe elektronike dhe të raportojnë menjëherë çdo aktivitet të dyshimtë tek autoritetet kompetente.

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