Shpërthim në një nga rafineritë më të mëdha ruse

Shpërthim dhe zjarr në një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi.
Një nga rafineritë më të mëdha të naftës në Rusi, Taneco në Nizhnekamsk, ka përfshirë flakët, duke shkaktuar një tym të dendur të zi mbi zonën industriale.
Pamjet e shpërthimit dhe flakëve janë shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale.
Autoritetet lokale nuk kanë dhënë ende informacion për shkakun e incidentit, ndërsa ekipet e emergjencës po punojnë për të vënë nën kontroll zjarret dhe për të siguruar zonën.
Ngjarja vjen në një kohë kur rafineritë ruse janë thelbësore për furnizimin global me naftë, duke ngritur shqetësime për ndikime të mundshme në prodhimin dhe transportin e energjisë.
Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022.