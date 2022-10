Shpërthim i fuqishëm në rafinerinë e naftës në Tajvan

Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur një rafineri nafte shtetërore në Dalin, Tajvan, mbrëmjen e kaluar.

Pamjet e publikuara nga mediet vendase tregojnë flakët e mëdha të zjarrit që kanë mbuluar uzinën.

Për fat të mirë nuk janë raportuar të lënduar, shkruan Reuters.

Zjarri shpërtheu në orën 22:35 me orën lokale në rrethin Siaogang.

Departamenti i Zjarrfikësve i qytetit tha se flakët u shuan në orët e para të mëngjesit sot dhe se askush nuk u lëndua apo u bllokua, sipas hetimeve fillestare.

NEWS: A CPC Corp. (Taiwan's state-owned oil & gas company) oil refinery in Kaohsiung's Siaogang dist. just exploded and is on fire. This complex literally sits next to my hometown village of Dalinpu, scared a lot of folks there.

Video from our neighborhood support group. pic.twitter.com/tZpKegcVF9

— Paul Huang (@PaulHuangReport) October 27, 2022