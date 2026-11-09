Shpërthen zjarr në Bit Pazar të Shkupit November 9, 2026 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Një zjarr i madh ka shpërthyer në Bit Pazarit të Shkupit. MARKETING Në terren kanë mbërritur ekipet zjarrfikëse për të shuar flakët. Pritet që më shumë detaje rreth zjarrit të dalin më vonë. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme (VIDEO) Mickoski: Nuk do të ketë provim të jurisprudencës 100% në gjuhën shqipe November 9, 2026 VLEN: Kreu i BDI-së të sqarojë se si nuk mbrojtën gjuhën shqipe November 9, 2026 (VIDEO) Instituti i Shëndetit Publik ndalon shqipen, reagon BDI November 9, 2026 (VIDEO) LSDM thirrje Prokurorisë të nisë hetimet, VMRO akuzon për një bankë tjetër November 9, 2026 (VIDEO) BP: Hapen sportelet e Alta Bankës në Tetovë dhe Strumicë November 9, 2026 (VIDEO) Benzinat lirohen për 7 denarë, dizeli për 5.5 denarë November 9, 2026