Shpërthen zjarr në Bit Pazar të Shkupit

Shpërthen zjarr në Bit Pazar të Shkupit

Një zjarr i madh ka shpërthyer në Bit Pazarit të Shkupit.

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Shik.mk

Në terren kanë mbërritur ekipet zjarrfikëse për të shuar flakët.

Pritet që më shumë detaje rreth zjarrit të dalin më vonë.

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