Shpërthen skandali: FIFA përjashton shtatë lojtarë shkaku i mashtrimit me dokumente
FIFA ka pezulluar shtatë lojtarë me nga 12 muaj dhe gjoba të rënda pas një skandali mbi të drejtën e përfaqësimit.
Shtatë lojtarë do të mungojnë në ndeshjen kualifikuese të Malajzisë për Kupën e Azisë kundër Laosit të enjten pas vendimit të marrë.
Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal dhe Hector Hevel, të cilët më parë kanë përfaqësuar Malajzinë, janë pezulluar për 12 muaj dhe janë gjobitur me nga 2,000 franga zvicerane secili.
Çështja lidhet me të drejtën e lojtarëve për të përfaqësuar Malajzinë, dhe FIFA dha vendimin e saj në shtator.
Sipas raportimeve nga ESPN, lojtarët dyshohet se kanë fituar shtetësinë malajziane duke përdorur dokumente të falsifikuara.
Federata e Futbollit e Malajzisë (FAM) ka deklaruar synimin për të dorëzuar një apel zyrtar, pasi është gjobitur me 350,000 franga zvicerane.
FIFA tha se FAM kishte falsifikuar certifikata lindjeje për të bërë të duket sikur gjyshërit e lojtarëve kishin lindur në Malajzi, gjë që, sipas organizatës, “përbën, thjesht dhe qartë, një formë mashtrimi”.
“Paraqitja e dokumenteve të falsifikuara me qëllim që të fitohet e drejta për të përfaqësuar një kombëtare përbën, thjesht dhe qartë, një formë mashtrimi që nuk mund të justifikohet në asnjë mënyrë”.
“Një sjellje e tillë minon besimin në ndershmërinë e garave dhe rrezikon vetë thelbin e futbollit si një aktivitet i bazuar në ndershmëri dhe transparence”, tha FIFA në një raport të publikuar të hënën.
FIFA aktualisht lejon që lojtarët e lindur jashtë vendit të luajnë për një kombëtare nëse njëri nga prindërit apo gjyshërit e tyre biologjikë është lindur në atë vend.
Hetimi nisi pas fitores 4-0 të Malajzisë kundër Vietnamit në qershor.
Tre nga lojtarët e pezulluar janë të lindur në Spanjë, dy në Argjentinë, dy në Holandë dhe një në Brazil.