Shpërthen një vatër e re e difterisë në një konvikt në Nigeri, numri i rasteve në mbarë vendin tejkalon 28 mijë
Një vatër e re e difterisë është raportuar në një shkollë me konvikt në shtetin Kano në veri të Nigerisë, duke ngritur shqetësime lidhur me përhapjen e kësaj sëmundjeje shumë ngjitëse mes nxënësve, transmeton Anadolu.
Shpërthimi i ri vjen në një kohë kur Nigeria po përballet me epideminë më të madhe të regjistruar të difterisë, ndërsa shteti Kano përbën më shumë se dy të pestat e rasteve të konfirmuara gjatë vitit 2026.
Qendra për Kontrollin e Sëmundjeve e shtetit Kano bëri të ditur se vatra e re u zbulua në një shkollë me konvikt, ku mësojnë mbi 2.000 nxënës, ndërsa autoritetet kanë nisur reagimin pas marrjes së raportimit.
Sipas një raporti të situatës të Federatës Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (IFRC), i cili citon të dhënat e Qendrës Nigeriane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, deri më 7 nëntor në vend ishin regjistruar 28.151 raste dhe 1.126 viktima.
Shteti Kano regjistroi 12.008 raste të konfirmuara, që përbëjnë rreth 43 për qind të numrit të përgjithshëm në nivel kombëtar, duke e bërë atë rajonin më të prekur në Nigeri.
Sipas raportit, sëmundja është përhapur në 26 shtete dhe në Territorin e Kryeqytetit Federal, duke prekur 361 njësi të qeverisjes vendore.
Fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç janë ndër grupet më të prekura, ndërsa rreth dy të tretat e pacientëve me diagnozë të konfirmuar nuk ishin vaksinuar kundër difterisë.
Përhapja e sëmundjes ka ngritur shqetësime të veçanta për shkollat me konvikt, ku nxënësit ndajnë të njëjtat ambiente banimi dhe hapësira të përbashkëta, duke rritur rrezikun e transmetimit.
Difteria është një infeksion serioz bakterial që prek kryesisht hundën dhe fytin. Ajo përhapet përmes pikëzave të frymëmarrjes dhe kontaktit të afërt me personat e infektuar.
Sëmundja mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje, komplikime në zemër dhe madje edhe vdekje nëse trajtimi vonohet.
Autoritetet shëndetësore kanë identifikuar mbulimin e pamjaftueshëm me vaksinim dhe vonesat në kërkimin e ndihmës mjekësore si sfidat kryesore në përpjekjet për ta frenuar përhapjen e sëmundjes.
Raporti i IFRC-së paralajmëroi gjithashtu se niveli i vaksinimit mbetet i ulët në disa komunitete të prekura, pavarësisht shpërndarjes së dozave emergjente të vaksinave.