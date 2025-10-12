Shpërthejnë përleshje në protestën “Të bashkuar për Gazën” në Berlin, policia kryen arrestime
Mijëra protestues pro-palestinezë u tubuan në kryeqytetin gjerman Berlin nën sloganin “Të bashkuar për Gazën”, duke bërë thirrje për t’i dhënë fund pushtimit izraelit dhe për heqjen e bllokadës ndaj Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Pavarësisht ndalimit të demonstratës nga policia, protestuesit duke valëvitur flamuj palestinezë dhe duke brohoritur slogane si “Intifada deri në fitore” dhe “Ne duam vetëm një shtet” akuzonin Izraelin për gjenocid dhe kërkonin ndërhyrje ndërkombëtare.
Por përleshje të dhunshme shpërthyen kur oficerët e sigurisë ndërhynë për të shpërndarë protestën, duke çuar në arrestime dhe tensione.
Të mërkurën, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi ranë dakord për fazën e parë të një plani 20-pikësh që ai paraqiti më 29 shtator për të sjellë një armëpushim në Gaza, për të liruar të gjitha pengjet izraelite në këmbim të rreth 2 mijë të burgosurve palestinezë dhe për një tërheqje graduale të forcave izraelite nga i gjithë Rripi i Gazës.
Një fazë e dytë e planit kërkon krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza pa pjesëmarrjen e Hamasit, formimin e një force sigurie të përbërë nga palestinezë dhe trupa nga vendet arabe dhe islame, si dhe çarmatimin e Hamasit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 67.200 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe e kanë kthyer enklavën praktikisht në të pabanueshme.