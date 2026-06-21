Shpërdorimi financiar në FFM, sigurohen edhe 4 të dyshuar

Shpërdorimi financiar në FFM, sigurohen edhe 4 të dyshuar

Prokuroria për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka njoftuar se në rastin e dyshimeve për shpërdorim në Federatën e Futbollit të Maqedonisë janë siguruar edhe katër persona, të cilët paraprakisht ishin të pakapshëm për organet e rendit.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, dy nga të dyshuarit sot kanë dalë para gjykatësit të procedurës paraprake.

Për njërin është caktuar masa e paraburgimit, ndërsa për tjetrin masa e pranisë gjatë procedurës.

Dy personat e tjerë, sipas Prokurorisë do të dalin para gjykatësit të procedurës paraprake gjatë ditës së nesërme.

Në hetimin për shpërdorime në FFM janë të dyshuar gjithsej 18 persona fizikë dhe 8 juridikë, në mesin e të cilëve edhe ish krerët e Federatës Muhamed Sejdini dhe Ilço Gjorgjioski. Ata dyshohen për shpërdorimin e mbi 2,9 milionë eurove në dëm të Federatës.

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