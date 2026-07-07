Shpenzimet e mbrojtjes të NATO-s parashikohen të kalojnë 1.8 trilion dollarë në vitin 2026
Shpenzimet e mbrojtjes nga shtetet anëtare të NATO-s parashikohet të kalojnë 1.8 trilion dollarë në vitin 2026, të nxitura nga rritja e investimeve ushtarake në të gjithë aleancën pas angazhimeve të marra në samitin e Hagës të vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
Bazuar në vlerësimet e fundit të shpenzimeve të mbrojtjes të NATO-s të publikuara të martën, 32 anëtarët e aleancës pritet të shpenzojnë së bashku mbi 1.8 trilion dollarë për mbrojtje në vitin 2026, rreth 11 për qind më shumë nga 1.63 trilion dollarë të vlerësuar në vitin 2025.
SHBA-ja parashikohet të mbetet deri tani shpenzuesi më i madh ushtarak i aleancës, me shpenzimet e mbrojtjes të vlerësuara në 1.03 trilion dollarë, që përbëjnë afërsisht 57 për qind të shpenzimeve totale të NATO-s.
Gjermania pritet të renditet e dyta me rreth 147 miliardë dollarë, e ndjekur nga Mbretëria e Bashkuar (110 miliardë dollarë), Franca (80 miliardë dollarë), Italia (57 miliardë dollarë), Polonia (53 miliardë dollarë), Kanadaja (52 miliardë dollarë) dhe Turqia (48 miliardë dollarë).
NATO vlerëson se pesë aleatë – Lituania, Estonia, Letonia, Polonia dhe Greqia do të shpenzojnë më shumë se 3.5 për qind të PBB-së për mbrojtjen thelbësore në vitin 2026, duke tejkaluar standardin e rënë dakord nga udhëheqësit e aleancës në Samitin e Hagës në vitin 2025. Në përgjithësi, shpenzimet mesatare të mbrojtjes thelbësore të NATO-s parashikohen në 2.86 për qind të PBB-së.
Në Samitin e Hagës, aleatët ranë dakord të investojnë 5 për qind të PBB-së në mbrojtje dhe shpenzime të lidhura me mbrojtjen deri në vitin 2035, përfshirë 3.5 për qind për mbrojtjen thelbësore dhe 1.5 për qind për investime më të gjera të lidhura me sigurinë, të tilla si infrastruktura kritike, qëndrueshmëria dhe inovacioni.