Show i Realit, triumfon ndaj Interit në Champions
Emocione dhe spektakël në ndeshjet e para të fazës së ligës në Champions.
Real Madrid e nis me “këmbën e mbarë” kompeticionin teksa mundi Interin 2-1.
Mbappe realizoi në minutën e 14-të, ndërsa pak më vonë Valverde, dyfishoi shifrat duke dërguar në festë tifozërinë. Kampionët e Italisë reaguan në pjesën e dytë me Augusto, por vetëm kaq, pasi nuk dolën dot me pikë nga ky takim.
Në ndeshjet e tjera, Dortmund triumfoi 3-2 ndaj Villareal, City mposhti 0-2 Porton, sakaq Lille-Betis përfundoi 2-3.