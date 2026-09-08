Show i Realit, triumfon ndaj Interit në Champions

Show i Realit, triumfon ndaj Interit në Champions

Emocione dhe spektakël në ndeshjet e para të fazës së ligës në Champions.

Real Madrid e nis me “këmbën e mbarë” kompeticionin teksa mundi Interin 2-1.

Mbappe realizoi në minutën e 14-të, ndërsa pak më vonë Valverde, dyfishoi shifrat duke dërguar në festë tifozërinë. Kampionët e Italisë reaguan në pjesën e dytë me Augusto, por vetëm kaq, pasi nuk dolën dot me pikë nga ky takim.

Në ndeshjet e tjera, Dortmund triumfoi 3-2 ndaj Villareal, City mposhti 0-2 Porton, sakaq Lille-Betis përfundoi 2-3.

 

 

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