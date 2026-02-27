Shorti i Ligës së Europës, zbulohet rrugëtimi deri në finalen e Stambollit

Sot në Nion të Zvicrës prej orës 13:00 u rezervua shorti i Ligës së Europës. Skuadrat mësuan rrugëtimin deri në finale, që nga faza 1/8.

Finalja e Stambollit shikon 16 skuadra që po luftojnë për të. Sfida interesante si Roma-Bolonja u rezervuan që në fazën 1/8.

SHORTI PËRFUNDIMTAR

Genk – Freiburg

Bolonja – Roma

Ferencvarosh – Braga

Shtutgart – Porto

Betis – Panathinaikos

Notingam Forest – Midtjiland

Selta Vigo – Lyon

Lil – Aston Vila

 

