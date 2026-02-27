Shorti i Ligës së Europës, zbulohet rrugëtimi deri në finalen e Stambollit
Sot në Nion të Zvicrës prej orës 13:00 u rezervua shorti i Ligës së Europës. Skuadrat mësuan rrugëtimin deri në finale, që nga faza 1/8.
Finalja e Stambollit shikon 16 skuadra që po luftojnë për të. Sfida interesante si Roma-Bolonja u rezervuan që në fazën 1/8.
SHORTI PËRFUNDIMTAR
Genk – Freiburg
Bolonja – Roma
Ferencvarosh – Braga
Shtutgart – Porto
Betis – Panathinaikos
Notingam Forest – Midtjiland
Selta Vigo – Lyon
Lil – Aston Vila