Shorti i Kupës: Shkëndija dhe Struga në derbin shqiptar, Vardari e Brera luftojnë për finalen

U përcaktuan dyshet gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut.

Në ambientet e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut u hodh shorti për gjysmëfinalet e Kupës, duke përcaktuar dy duelet që do të vendosin finalistët e këtij edicioni.

Në qendër të vëmendjes do të jetë përballja mes dy skuadrave shqiptare, Shkëndijës dhe Strugës, të cilat do të luftojnë për një vend në finale. Ndeshja e parë luhet në Tetovë më 9 prill në orën 15:00, ndërsa takimi i kthimit zhvillohet më 23 prill në Strugë.

Nga ana tjetër, gjysmëfinalja mes Vardarit dhe AP Brera premton një duel të hapur, sidomos duke pasur parasysh se të dyja skuadrat ndodhen në pjesën e poshtme të tabelës dhe po luftojnë për mbijetesën në kampionat. Kjo do të thotë se një nga finalistët e Kupës do të jetë një ekip që aktualisht përballet me sfida për të siguruar qëndrimin në elitë.

