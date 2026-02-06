Shorti i gjysmëfinaleve të Kupës së Mbretit prodhon dy ndeshje historike
Sot (e premte) është hedhur shorti për të caktuar dy ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Mbretit e njohur ndryshe edhe si Copa Del Rey, ku janë mësuar tashmë kundërshtarët.
Barcelona, Atletico Madrid, Real Sociedad dhe Athletic Bilbao janë kualifikuar për në gjysmëfinalet e Kupës së Mbretit për sezonin 2025/26.
Këto skuadra kanë mësuar tashmë se cila me cilën do të ndeshet dhe të dy ndeshjet në Spanjë po cilësohen si historike.
Kampionët në fuqi, Barcelona, do të përballen me Atletico Madridin në atë që do të jetë një përsëritje e gjysmëfinaleve të vitit të kaluar.
Në anën tjetër, derbi bask mes Bilbaos dhe Sociedadit do të përcaktojë finalistin tjetër.
Gjysmëfinalet do të zhvillohen në dy ndeshje, në shtëpi dhe jashtë fushe. Ndeshjet e para do të zhvillohen më 10 dhe 11 shkurt, ndërsa ndeshjet e kthimit janë planifikuar për 4 dhe 5 mars.
Rezultatet e shortit
Atletico Madrid – Barcelonës
Athletic Bilbao – Real Sociedad