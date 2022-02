Shoqëria shqiptare sërish në udhëkryq

Shumëkush ka besuar se me fundin e luftërave në trevat e ish-Jugosllavisë, kur popujt ballkanas u masakruan mes vete, heqja graduale e kufijve do bëhej përmes integrimit të premtuar në Bashkimin Europian dhe se kjo ishte pjesë e strategjisë së Perëndimit për ta konsoliduar paqen dhe stabilitetin në rajon, për të krijuar një zonë të sigurt ndikimi në korridorin tokësor nga Adriatiku deri në Detin e Zi. Por, ja që BE-ja tani i përjeton sëmundjet e veta.

Shkruan: Mersel BILALLI, Gostivar

Kundërshtimet e shumta aktuale politike sterile dhe shterpësia ideore dhe reale në sferën e zhvillimit ekonomik dhe funksionimi i shoqërisë në përgjithësi – janë atributet dominuese afatgjate, që fatkeqësisht e karakterizojnë ambientin e përgjithshëm të trevave shqiptare. Funksionimi joefikas dhe joefektiv i shumë tregjeve, lënia anësh e sektorit të bujqësisë e blegtorisë, monopolet faktike në tregjet e prodhimeve industriale dhe shërbimeve të ndryshme publike, si dhe funksionimi i shtetit, mbeten një kancer serioz që e rrezikon ardhmërinë e popullatës në këto troje. Kriza globale, nga ajo shëndetësore, ekonomike dhe energjetike, akoma më shumë e rëndon gjendjen “e shëndetshme” të shoqërisë shqiptare.

Tashmë nuk ka mëdyshje se ekonomia e trevave shqiptare, që për dekada të tëra është goditur nga vetvetja, kurse tani edhe nga kriza ekonomike botërore, tani transmetohet në kanalet e ndryshme, si rënia e remitencave të emigracionit, zvogëlimi i ë investimeve të huaja të drejtpërdrejta, zvogëlimi i kreditimit të ekonomisë dhe biznesit, zvogëlimi i kërkesave agregate të brendshme, e – mbi të gjitha – si ngadalësim i ritmeve të rritjes ekonomike. Kjo e fundit është një fenomen i përbashkët për shumicën e vendeve të shoqërisë tonë.

Duke iu referuar treguesve demografikë, gjatë 30 viteve të fundit, për shkak të politikës shterpe zhvillimore, partizimit të shoqërisë dhe injorimit të merit-sistemit – është shënuar depopullimi i vendit nga emigrimet masive, madje në disa rajone në nivele trishtuese rreth – 55% e rinisë shqiptare dhe 41% e popullatës së përgjithshme (veçanërisht rajoni i Pollogut, Kërçovës dhe Strugës), realitet i cili në esencë nga vetvetja e zhduk logjikën zhvillimore, por edhe ekzistencën shqiptare. Lëvizjet e tilla degraduese dhe të rrezikshme demografike, migracioni dhe emigracioni ndikojnë dukshëm në zhvillimin ekonomik të një shoqërie, madje edhe në ekzistencën biologjike të saj në kuadër të rajoneve gjeografike.

Mungesa e sistemit efikas të vlerave e vlerësimeve, sidomos të atij meritor (merit-sistemit), mungesa e departizimit të shoqërisë në segmentet vitale të saj, sidomos në domenin e seleksionimit të kuadrove në konstruktin e funksionimit të shoqërisë, ardhmërinë shqiptare në kontinuitet dhe sistematikisht e hedh në lumenj të rrëmbyeshëm që e çojnë pa kthim diku rininë shqiptare.

Por, zënkat, kundërshtimet, acarimet dhe manipulimet politike e partiake në ambientin politik të shoqërisë shqiptare vazhdimisht shënojnë progres, me gjithë destruktivitetin e tyre, pasi tani 30 vjet shihet qartë se dominimi dhe relevanca politike sjell begati materiale e financiare, dhe askush s’çanë shumë kokë për ligje e gjyqësi! Madje, as ndikimi i faktorit të jashtëm, të cilët luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në shoqërinë shqiptare e shpallën si “interes nacinal” të vetin, akoma nuk jep rezultate të pritura.

Shqipëria

Në Shqipëri, nuk është rastësi që berishizmi me afat të skaduar dhe i demoduar akoma vazhdon të mos e përfillë secilin që nuk e fillon “shehadetin e vet politik” me emrin e tij, e të mos flasim për kundërshtarë politikë që për kah natyra e logjikës së tij s’kanë të drejtën e mendimit ndryshe. Ata trajtohen për armiq që duhet shpartalluar, pasi qenkan thellësisht të prishur, të korruptuar dhe të kapur nga ca forca të errëta, të brendshme e të jashtme. Madje, përkufizimi i “armikut të rrezikshëm” bëhet jashtë domenit ideologjik e politik, që të vetmin kriter diferencimi e ka qëndrimin dhe bindjen personale ndaj Berishës. Nëse jeni me personalitetin e Berishës, jeni mik, atdhetar, konsistent e përparimtar, e nëse nuk jeni me të, jeni një armik që me logjikën e tij duhet zhdukur edhe fizikisht! Pra, vetë Berisha është burimi i normës morale që ndan jo vetëm të mirën nga e keqja, por edhe engjëllin nga djalli.

Kjo ka bërë që politika e tij në vetvete të nënkuptojë krijimin e identiteteve politike kolektive në raport me një armik të caktuar. Ai, në fakt, s’ka kapacitet as politik e as moral që “armikun” e vet ta transformojë në kundërshtar politik, gjë që është thelbi i politikës demokratike dhe dallim nga politika autoritare ose totalitare, qoftë komuniste ose fashiste. Ashtu si Musolini, edhe Hitleri i organizonte militantët politikë në grupe paramilitare që marshonin njësoj si ushtarakët. Po kështu edhe në regjimet komuniste, në paradat festive marshonin ushtarakë, punëtorë e studentë.

Në logjikën demokratike ai që nuk mendon si ne nuk është armik, por kundërshtar me të cilin përballemi, duke koekzistuar politikisht, pa e degraduar në kategoritë e armikut që duhet eliminuar me çdo kusht. Berishës i intereson vetëm berishizmi si identitet personal në ambiciet e tij të tepruara, madje në kundërshtim me aleatin tonë strategjik. Ai, me veprimet e tij, vazhdon t’u përngjajë aktoreve plaka të deprimuara të Holivudit, të cilat nuk mund të dakordohen me faktin se më nuk janë yje që edhe më tej shndrisin nëpër sallone të shtëpisë më të madhe të kinematografisë botërore.

Nga ana tjetër qëndron Basha, tek i cili po ashtu vështirë e keni të gjeni ndonjë parim dhe koncept të qëndrueshëm. Edhe humbjet e njëpasnjëshme të tij, por edhe gabimet e bëra ndër vite, sikur nuk i duken të mjaftueshme që të përshëndetet me liderizmin steril që po e praktikon. Ai s’do ta kuptojë se ka nevojë për një lokomotivë të re me forcë tërheqëse, e jo aso që tymos që në start. Gjithë kjo çon ujë të mjaftueshëm në mullirin e Ramës, i cili edhe për shumë vite pa konkurrencë do mund të bluajë miell të bardhë.

Kosova

Në Kosovë asgjë e re. Kurti erdhi në pushtet si rezultat i gabimeve të të tjerëve, por si duket më tutje mungojnë idetë, vendosmëria dhe konstruktiviteti! Në mungesë të përvojës në pushtet, me besim të tepruar në intelektin e personit kyç dhe me përqendrim të pushtetit në një person, dihet se sa lehtë mund të trokasë dështimi në derë. Ai nuk arrin as për një milimetër ta shtyjë përpara pozicionin bisedues të Kosovës, me çka do ta kishte fuqishëm në anën e vet SHBA-në! Ai flet për “Asociacionin e Komunave Serbe” si një rrezik të bosnjëzimit të Kosovës, por nuk ofron gjë! Edhe ashtu komunat e Kosovës, si persona juridikë, e gëzojnë të drejtën e asociimit edhe me kushtetutën ekzistuese. Ato kanë të drejtën e tyre që të themelojnë një organizatë brenda së cilës do të mund ta koordinojnë veprimtarinë dhe interesat e tyre të përbashkëta. Qeveria nuk mund ta lejojë ose mohojë të drejtën e komunave, përfshirë edhe atyre me shumicë serbe, që të themelojnë një organizatë për promovimin dhe zhvillimin e interesave të tyre të përbashkëta.

Madje, edhe akti juridik i Qeverisë së Kosovës, për themelimin e Asociacionit, të cilit i referohet edhe Gjykata Kushtetuese, nuk është i një rëndësie esenciale, kjo nëse kihet parasysh se themelimi i një entiteti të tillë do bëhej në bazë të një marrëveshjeje politike me asistencë të Uashingtonit dhe Brukselit, ku vetëm se në nuanca do zgjeroheshin disa kompetenca ekzekutive të Asociacionit serb, pasi askund në botë komunat – si pushtet i katërt – nuk mund të kenë kompetenca tepër të zgjeruara ekzekutive.

Madje, edhe për “OpenBalkan” që dukshëm do e lehtësonte çështjen e një marrëveshjeje me Serbinë (duke përfshi edhe njohjen formale, pasi ajo faktike tanimë ekziston nga Procesi i Berlinit), kryeministri dhe ministrja e Jashtme flasin me logjikën e shekullit 19-të. Kosova ka nevojë për një ministër të Jashtëm me shumë përvojë, e jo për recitime poezish para institucioneve ndërkombëtare! Në pozicionin kur refuzohet çdo iniciativë nga miqtë tanë strategjik, rrezikojmë vendnumërim dhe margjinalizim, që është çështje tejet e rrezikshme për Kosovën.

Edhe në aspekt të komunikacionit rajonal, pengesat dhe obstruksionet ndaj Shqipërisë dhe Kosovës në kufijtë e Serbisë (por edhe BeH) sjellin dëme të shumëfishta. A është më logjike që të vazhdohet me këso inatesh, duke vrarë shanset ekonomike në vendet tona dhe duke shpërngulur rininë tonë vitale, apo do mendojmë me koka të kthjellëta përpara sesa miqtë tanë strategjikë të na e thonë se do qëndrojnë anash për aq kohë sa vazhdojmë të mbetemi të paaftë për gjykim dhe derisa për secilin hap kemi nevojë për tutorë e mentorë! Duke e pasur parasysh se tanimë edhe SHBA-ja doli në përkrahje të “Open Balkan” të gjashtë shteteve, deklaratat e ministres së Jashtme të Kosovës, Gërvalla, i ngjasojnë një bajpasimi bosh politik, se Ballkani i Hapur e krijon idenë e përcjelljes së një mesazhi se ekziston një alternativë tjetër, përveç rrugës së përbashkët të rajonit drejt BE-së, dhe se mesazhi është po aq i rrezikshëm sa edhe vet vonesat e integrimeve europiane.

BE-ja si ëndërr e papërmbushur

Shumëkush ka besuar se me fundin e luftërave në trevat e ish-Jugosllavisë, kur popujt ballkanas u masakruan mes vete, heqja graduale e kufijve do bëhej përmes integrimit të premtuar në Bashkimin Europian dhe se kjo ishte pjesë e strategjisë së Perëndimit për ta konsoliduar paqen dhe stabilitetin në rajon, për të krijuar një zonë të sigurt ndikimi në korridorin tokësor nga Adriatiku deri në Detin e Zi. Por, ja që BE-ja tani i përjeton sëmundjet e veta, që si duket janë më ndikuese në liderët e saj sesa rreziku nga destabilizimi, madje edhe i gjithë Europës! Ish-ambasadori i SHBA-së në Beograd, William Montgomery (ai që e udhëhoqi fushatën për rrëzimin e Sllobodan Milloseviqit në vitin 2000), u shpreh për televizionin shtetëror kroat se kohëve të fundit frikohet se në Ballkan mund të shpërthejnë konflikte të reja, sepse siç tha ai, asnjë nga problemet nuk është zgjidhur, duke paralajmëruar se rajoni tanimë nuk është një prioritet për politikën e jashtme amerikane. Kemi zbehje graduale të interesit të SHBA-së për rajonin, kjo në emër të prioriteteve tjera gjeopolitike – Paqësorit, Kinës, dhe Azisë Lindore – tha ai.

Rrugëdaljen afatgjate duhet kërkuar në zhvillimin ekonomik si shpëtim i rajoneve nga shfarosja emigruese. Ne kemi nevojë alarmante për strategji dhe operativë zhvillimore ekonomike. Nevojitet debate produktive se si duhet bërë kjo derisa nuk është tepër vonë. Mediat duhet ta trajtojnë nevojën e zhvillimit si temë qendrore dhe shpëtimtare. Asgjë nuk u mungon rajoneve për ta arritur këtë objektiv, ndoshta më të madh edhe se ai i anëtarësimit në BE, pos vullnetit dhe punës ekstreme profesionale. Nisur nga fakti i ekonomisë së rajoneve, që është një strukturë ende jo e pastër e ekonomisë së tregut, duhet të kërkohet edhe një bashkërendim i sektorit publik dhe privat, kjo nëpërmjet komunikimit mes grupeve të interesit.

Përfundimisht, ta fusim në kokë se sot situata është më e komplikuar se kurdoherë më parë. Tani bota është një ambient tejet i rrezikshëm, ku edhe nëse nuk duam luftë, lufta mund të na dojë neve!