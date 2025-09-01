Shoqata Ndërkombëtare e Studiuesve të Gjenocidit: Izraeli po kryen gjenocid në Gaza
Shoqata Ndërkombëtare e Studiuesve të Gjenocidit (IAGS), organi kryesor botëror i ekspertëve për studimet e gjenocidit, tha se veprimet e Izraelit në Gaza përmbushin përkufizimin ligjor të gjenocidit sipas Konventës së OKB-së të vitit 1948 për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit, transmeton Anadolu.
Në një rezolutë të miratuar nga anëtarët e saj, më shumë se 86 për qind e atyre që votuan mbështetën deklaratën.
“Politikat dhe veprimet e Izraelit në Gaza përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, siç përcaktohen në të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe Statutin e Romës të Gjykatës Ndërkombëtare Penale”, thuhet në rezolutë.
Shoqata tha se gjetjet mbështeten në prova, përfshirë sulme pa dallim dhe të qëllimshme ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, urinë, zhvendosjen me forcë dhe shkatërrimin sistematik të shërbimeve thelbësore dhe institucioneve kulturore.
Ajo i bëri thirrje qeverisë izraelite “të ndërpresë menjëherë të gjitha aktet që përbëjnë gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër palestinezëve në Gaza, përfshirë sulmin e qëllimshëm kundër dhe vrasjen e civilëve, përfshirë fëmijët, urinë, privimin nga ndihma humanitare, uji, karburanti dhe artikuj të tjerë thelbësorë për mbijetesën e popullsisë, dhunën seksuale dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë”.
IAGS, e themeluar në vitin 1994, theksoi se heshtja përballë krimeve të tilla përbën bashkëfajësi.
Izraeli ka vrarë mbi 63.500 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.