(Foto) Shoqata Kulturore Vizioni M, pesë ditë aktivitet në Turqi

Nga data 1 maj deri më 5 maj, pesë aktivistë nga Shoqata Kulturore Vizioni M, morëm pjesë me ftesë të Forumit Rinor të AK Partisë – dega e Stambollit, me rastin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale në Republikën e Türqisë. Kampanja filloi me trajnim të shkurtër rreth asaj sesi do realizohet ky aktivitet për të vijuar më pas edhe dalja nëpër terren.

“Fokus i vizitave tona në terren, ishte në vendet ku në përgjithësi jetojnë pjesa e popullatës së shpërngulur nga Ballkani në Stamboll. Gjatë këtij procesi (kësaj periudhe) patëm mundësinë që të takojmë shumë bashkëkombas tanë që janë shpërngulur në Stamboll kryesisht përgjatë viteve ’50 – ’60, të bisedojmë me to rreth jetesës së tyre atje dhe më e rëndësishmja, ajo për të cilën edhe pranuam ftesën, të kërkojmë që më 14 maj 2023 në ditën e zgjedhjeve ti japin përkrahjen e duhur me votë Presidentit aktual njëherit kandidat në zgjedhjet presidenciale të Türkiye z. Recep Tayip Erdoğan si dhe partisë që drejton ai”, thohet në njoftim.