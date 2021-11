Shoqata Edukative “Parimi” shprehin ngushëllime për tragjedinë në Bullgari

Shoqata Edukative “Parimi” shpreh ngushëllime për të gjithë viktimat e sotme të përfshirë në aksidentin tragjike në Bullgari. E veçmas ngushëllim shprehim për prindërit e nxënësve tona Anesa Muhaxheri, që ishin bashkë me motrën e saj, e që humbën jetën në këtë aksidentin tragjik. Zoti i Madh ua shtoftë sabrin familjarëve dhe të gjithë viktimat i gradoftë me Xhennet. “Te Allahut jemi dhe te Ai do kthehemi”!