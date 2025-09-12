Shoqata e Prokurorëve: Politikanët të ndalojnë presionet dhe fyerjet ndaj drejtësisë
Prokurorët publikë e kryejnë funksionin e tyre në mënyrë profesionale, të ndërgjegjshme dhe të pavarur, dhe për këtë arsye është me rëndësi të veçantë t’u sigurohet hapësirë që ta kryejnë punën e tyre pa presion, fyerje ose ndërhyrje nga qendrat politike ose qendra të tjera të pushtetit, thuhet në reagimin e Shoqatës së Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
“Shoqata e Prokurorëve Publikë reagon ashpër ndaj deklaratave të papërshtatshme dhe të pabazuara të disa politikanëve që kërcënojnë drejtpërdrejt integritetin dhe pavarësinë e Prokurorisë Publike dhe institucioneve gjyqësore në përgjithësi. U bëjmë thirrje veçanërisht politikanëve në retorikën e tyre parazgjedhore që të përmbahen nga sulmet e pabaza me të cilat minojnë besimin në institucionet gjyqësore dhe dëmtojnë reputacionin e prokurorëve publikë”, thuhet në reagimin e SHPPRMV.
Prokuroria Publike, theksohet në reagimin, është një institucion i pavarur, puna e të cilit bazohet ekskluzivisht në Kushtetutë, ligje dhe prova materiale.
“Asnjë lëndë nuk mund dhe nuk duhet të zhvillohet bazuar në presione politike, por vetëm mbi bazën e fakteve të argumentuara dhe brenda kornizës së procedurave të përcaktuara me ligj. Ju kujtojmë se kushdo që beson se ka elemente për ndjekje penale ka të drejtë të paraqesë një raport të përshtatshëm në prokurorinë kompetente. Raporti do të shqyrtohet dhe përpunohet me kujdes në përputhje me provat dhe kornizën ligjore”, qëndron në reagimin e SHPPRMV-së.