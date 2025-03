Shoqata e Inxhinierëve kërkon që të ndryshohen rregullat për furnizim me rrymë dhe të vendoset lexim mujor i orëmatësve

Shoqata e inxhinierëve të Republikës së Maqedonisë ka dorëzuar peticion në Komisionin Rregullator për Energjetikë me kërkesë për ndryshimin e rregullave për furnizim me energji elektrike. Shoqata kërkon në peticion ndryshimin e rregullave për furnizimin me energji elektrike dhe futjen e leximeve mujore të njehsorëve, siç parashikohet për kategoritë e tjera të kyçjeve në sistemin tarifor të shpërndarjes.

Nga aty shtojnë se në rast se nuk lexohet njehsori, EVN duhet të lëshojë faturë prej 420 denarë që tregon 0 kilovat/orë të energjisë elektrike të konsumuar, dhe pas leximit aktual konsumatorit duhet të marrë faturë të korrigjuar në bazë të konsumit aktual për periudhën nga leximi i mëparshëm deri në atë të fundit.

Në arsyetim thonë se me vendosjen e bllok tarifave më 1 korrik 2022, Komisioni Rregullator i Energjisë (KRRE) ka ndryshuar rregullat për furnizimin me energji elektrike, duke parashikuar lexime tremujore në vend të atyre vjetore.

“Një vendim i tillë çon në kalkulim të padrejtë të faturave sepse përcaktimi fiks i konsumit mund t’i sjellë përdoruesit në blloqe çmimesh më të larta, duke rritur kështu faturat e tyre në mënyrë të pajustifikueshme, duke mundësuar fitime shtesë për EVN-në”, thuhet në peticion.

Sipas Shoqatës së Inxhinierëve, përcaktimi i nivelit të sheshtë të konsumit dhe hyrja e përdoruesve në blloqe çmimesh më të larta me vetëm plus ose minus 10 përqind tejkalim të blloqeve në nivel vjetor mund të shkaktojë dallime të konsiderueshme në faturim në lidhje me konsumin aktual.

“Për konsumatorët në bllokun e parë të çmimeve mund të jetë 170 denarë, 830 denarë për konsumatorët në bllokun e dytë të çmimeve dhe 8080 denarë për konsumatorët në bllokun e tretë të çmimeve”, thuhet në peticion.

Në peticionin drejtuar KRRE, Shoqata ka bërë një llogaritje në bazë të regjistrimit, ku thuhet se në vend janë 598.632 amvisëri, kurse EVN ka 915.492 metra. Në përllogaritje thuhet se nëse 80 përqind e amvisërive zakonisht kanë fatura brenda bllokut të dytë të çmimeve, bazuar në njoftimin e EVN-së se vetëm 15 përqind e njehsorëve kanë përcaktim fikse të konsumit, atëherë fitimet vjetore shtesë të pajustifikuara të EVN-së mund të arrijnë përafërsisht dy milionë euro.

Shoqata e Inxhinierëve beson se kërkesat që kanë do të parandalojnë tarifat e padrejta dhe do të eliminojnë të ardhurat shtesë të pajustifikuara të EVN-së.

MARKETING