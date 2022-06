Sholc kërkon fillimin e negociatave për arritje të marrëveshjes, Sofja përsëriti kushtet për heqjen e vetos

Kancelari gjerman Olaf Sholc vizitoi dje Shkupin dhe Sofjen në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për çështjen mes dy vendeve deri në fund të presidencës franceze. Ai ka mbrojtur fuqishëm marrëveshjen për fillimin e negociatave për pranimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Nga ana e tij, kryeministri Dimitar Kovaçevski në konferencën për shtyp me Sholc tha se ne nuk mund të mbahemi peng në samitet e BE-së, pavarësisht nëse do të ketë një datë apo jo dhe se po rriten pritshmëritë siç ishte në të kaluarën për atë se ç’farë do të ndodh në ndonjë samit nuk varet nga Maqedonia e Veriut. Kryeministri bullgar Kiril Petkov, ndërkohë, përsëriti në takimin me Sholc se Sofja do ta heqë veton vetëm nëse Shkupi jep garanci për përmbushjen e Marrëveshjes së Fqinjësisë së Mirë dhe përfshin bullgarët si një nga popujt shtetformues në Kushtetutën e tij.

“Ballkani Perëndimor është i një rëndësie strategjike për Gjermaninë dhe unë jam i përkushtuar për anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Gjermania është serioze për integrimin evropian të vendeve të rajonit, dhe kjo është veçanërisht e vërtetë për Maqedoninë e Veriut. BE-ja i ka premtuar Maqedonisë së Veriut dhe vendi i ka përmbushur të gjitha parakushtet për fillimin e negociatave për anëtarësim”, tha Sholc në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Kovaçevski në Qeverinë në Shkup.

Kancelari gjerman theksoi se është i kënaqur me forcën politike që, siç tha ai, bëri të mundur arritjen e marrëveshjes me Greqinë. Prandaj, siç tha ai, edhe pjesa tjetër e detyrës duhet të ketë sukses dhe kjo është diçka për të cilën kanë punuar shumë qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe Qeveria. Tani, theksoi Sholc, ne duhet të bëjmë çdo përpjekje.

Maqedonia e Veriut, sipas tij, i ka përmbushur të gjitha parakushtet dhe theksoi se do të përpiqet personalisht për hapin e ardhshëm.

“Negociatat inkuadruese duhet të fillojnë dhe unë do të bëj përpjekje për këtë. E inkurajoj Maqedoninë e Veriut që të vazhdojë angazhimin e saj në rrugën e reformave”, tha Sholc.

Marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve, siç vlerësoi ai, janë jo vetëm politike, por edhe ekonomike, të larmishme dhe të ngushta. Kjo, siç tha ai, është një arsye plus pse Gjermania e mbështet Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj drejt BE-së.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se kjo është vizita e dytë e kancelarit gjerman, e cila, sipas tij, dëshmon për marrëdhëniet jashtëzakonisht të mira ndërmjet dy vendeve.

“Nuk mund të mbahemi vazhdimisht peng në samitet e Bashkimit Evropian nëse do të ketë datë apo jo. Ngrohja e pritjeve si në të kaluarën për atë që do të ndodhë në një samit nuk varet nga Maqedonia e Veriut. Varet vetëm nëse 27 anëtarët janë dakord dhe vendosin për fillimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Aktualisht varet vetëm nga një vend anëtar i BE-së që mban dy shtete anëtare, dy kandidatë – Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria në rrugën e integrimit në Union”, tha Kovaçevski.

Lidhur me turbulencat politike në Bullgari, pasi partia “Ka një popull të tillë” shpalli largimin e Qeverisë në Sofje, Kovaçevski theksoi se ne në asnjë mënyrë nuk mund të marrim pjesë në komentimin apo interpretimin e tyre, duke qenë se jemi shtet që zhvillon bisedime aktive me Bullgarinë.

“Ato bisedime zhvillohen mbi baza parimore në bazë të vlerave evropiane. Gjatë negociatave, MPJ dhe SÇE po marrin pjesë me të gjitha kapacitetet e tyre, bazuar në dispozitat e Rezolutës që e kemi miratuar në Kuvendin tonë. Sa i përket vetë negociatave, tashmë e kam thënë deri më tani se kur është fjala për negociatat, atëherë një nga parakushtet që negociatat të jenë të suksesshme është që palët negociuese të jenë konfidenciale në proces, gjegjësisht të dëshirojnë të arrihet një zgjidhje. Ne jemi partia që duam të arrijmë një zgjidhje, unë thashë parimet mbi të cilat Bullgaria gjithashtu duhet të jetë e gatshme ta bëjë këtë”, tha Kovaçevski.

Megjithatë, shtoi Kovaçevski, ka një dallim të madh mes nesh dhe Bullgarisë dhe kjo çështje për ne, tha ai, ishte çështje e negociatave për fillimin e negociatave me BE-në.

Kovaçevski, në konferencën për media me Sholc, edhe një herë falënderoi Gjermaninë për mbështetjen e saj në fillimin e negociatave me BE-në.

Sholc dje gjatë vizitës në Sofje tha se mbështet fuqimisht arritjen e marrëveshjes për fillimin e negociatave për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE, lajmëroi korrespondenti i MIA-s nga Sofja.

“Mendoj se ka një shans për të bërë përparim. Ne do të vazhdojmë diskutimin dhe shkëmbimin mes nesh deri në fund të presidencës franceze dhe shpresoj se do të arrijmë përparim. Jam i bindur se së bashku ne evropianët mbajmë përgjegjësi për BE-në dhe për stabilitetin e Ballkanit. Është e rëndësishme të përdoret procesi i zgjerimit”, tha Sholc në konferencën e përbashkët për shtyp me Kiril Petkov.

Petkov, nga ana e tij, tha se Bullgaria dhe Gjermania kanë parë gjithmonë drejt Ballkanit Perëndimor për anëtarësimin e tyre në BE.

Kryeministri bullgar theksoi se qeveritë e Bullgarisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut “vazhdojnë të punojnë në atë drejtim dhe qeveria bullgare e ka shprehur qartë qëndrimin e saj për kushtet që duhet të plotësohen për të vazhduar integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut – përmbushjen e Marrëveshjes së fqinjësisë së mirë dhe nëse “përfshin bullgarët si një nga popujt shtetformues në Kushtetutën e saj”.

Dajmel, një ish-anëtare e bordi të Shoqatës gjermane me ndikim për Evropën Juglindore në Munih, pyet veten se interesi i kujt është të bllokojë vendimin e zgjerimit të BE-së dhe çfarë sinjali po dërgon Unioni në Ukrainë, Moldavi dhe Gjeorgji.

Ajo thekson se është ende një mosmarrëveshje mes dy vendeve anëtare të NATO-s dhe se është e qartë se marrëveshja mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut duhet të përmbajë kompromise.