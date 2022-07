Shmanget tragjedia në Shkup, babai ka tentuar ta vras djalin dhe t’i vë flakën shtëpisë

Prokuroria Publike ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal ndaj 43-vjeçarit nga Shkupi, i cili ka tentuar t’i vë zjarrin shtëpisë, ndërsa është përleshur edhe me djalin e tij, të cilin e ka kapur për fytin dhe ka dashur ta hedh nga kati i dytë i shtëpisë.

Sipas denoncimit, raporton SHENJA, më 23 korrik i dyshuari në gjendje të alkoolizuar ka arritur në shtëpinë familjare në Radishan, ku me bashkëshorten dhe fëmijët kanë jetuar të ndarë për shkak marrëdhënieve të prishura më parë. Më pas, ai ka filluar t’i ofendojë ata, ka lyer shkallët me benzinë dhe ka kërcënuar se do ta djeg shtëpinë.

Në momentin kur djali 18-vjeçar ka tentuar që ta ndalojë dhunën familjare, i dyshuari me qëllim ka tentuar ta mbyt të birin. Ai e ka kapur për fyti dhe ka tentuar që ta hedh nga kati i dytë i shtëpisë, në lartësi prej 2.5-3 metra. Në tentimin është ndaluar nga bashkëshortja dhe dy dëshmitarë të rastit.

Porkuroria duke parë rrethanat të dyshuarit i ka përcaktuar masën e paraburgimit. /SHENJA/