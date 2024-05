Shkupjani vdes nga goditja e rrymës derisa ishte duke kositë barin

Gjashtëdhjetë e gjashtë vjeçari nga Shkupi ka humbur jetën në oborrin e tij përderisa ka qenë duke koritur barin me një makinë kositëse të improvizuar.

“Më datë 25.05.2024 në orën 20.45 në SPB Shkup është denoncuar se në oborrin e shtëpisë familjare në rajonin e Bit Pazarit, përderisa V.P (66) nga Shkupi, ka kositur barin me kositëse të improvizuar është goditur nga rryma elektrike dhe ka vdekur”, thonë nga MPB, përcjell SHENJA.

Nga ana e mjekut të ndihmës së shpejtë është konstatuar vdekja.

Me urdhër të Prokurorit Publik është kryer obduksion ku është konfirmuar arsyeja e vdekjes.

