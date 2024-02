Shkupjanët po thithin “helm”, Shkupi në vendin e tretë për ndotje të ajrit në botë

Kryeqyteti i Maqedonisë këtë mëngjes është qyteti dytë në Europë për ndotjen e ajrit, gjegjësisht i treti në botë, sipas platformës “IQAir”, e cila e ndjek ndotje në kohë reale.

Me indeksin e kualitetit të ajrit prej 172, ndotja e ajrit në Shkup është e dëmshme për shëndetin, ndërsa ajër më të ndotur se në Shkup është regjistruar vetëm në Sarajevë dhe Neë Delhi.

Banorët e Shkupit me vitet të tëra po ballafaqohen me ndotjen e ajrit, e cili po shkakton ehde shumë sëmundje tek popullata. /SHENJA/

