Shkupi vazhdon të jetë ndër qytetet më të ndotura në Evropë

Shkupi vazhdon të renditet si qyteti i tretë më i ndotur në Evropë këtë mëngjes, sipas të dhënave të publikuara nga platforma zvicerane “Air Care”. Kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut pozicionohet pas Sarajevës dhe Bukureshtit për nivelin e ndotjes së ajrit.

Sipas matjeve të aplikacionit “Air Care”, në disa stacione matëse në Shkup përqendrimi i grimcave PM-10 ka tejkaluar vlerën 300, çka konsiderohet nivel shumë i lartë dhe i rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve.

Me rënien e temperaturave, ndotja e ajrit mbetet një problem i përsëritur dhe serioz për kryeqytetin, veçanërisht gjatë muajve të dimrit.

Për shkak të situatës alarmante me cilësinë e ajrit, autoritetet kanë njoftuar se që nga dita e djeshme, gratë shtatzëna si dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike janë liruar nga detyrimet e punës.

