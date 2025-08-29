Shkupi thellon krizën, mposhtet nga Vardari në Strumicë
FC Shkupi vazhdon periudhën e vështirë në kampionat, duke pësuar humbjen e radhës. Në ndeshjen hapëse të xhiros së katërt në elitën e futbollit vendor, Shkupi u mposht 2:4 nga Vardari, në një duel që u zhvillua në Strumicë pa praninë e tifozëve, raporton SHENJA.
Të dy stafet teknike nisën ndeshjen me formacione pothuajse të njëjta si në javën e kaluar. Përjashtimet ishin Rifadi te Shkupi dhe argjentinasi Castañeda te Vardari, të cilët u përfshinë nga minuta e parë.
Për Vardarin realizuan Danev, Omeragiq, Zakariq dhe Spahiu ndërsa Shkupi shënoi falë një autogoli të Matiq dhe golit të Destanit. Megjithatë, këto nuk mjaftuan për të shmangur disfatën.
Ndeshjet e tjera të xhiros së katërt do të zhvillohen të shtunën dhe të dielën. /SHENJA/