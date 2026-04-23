Shkupi shpallet kryeqytet evropian i kulturës 2028, priten miliona vizitorë
Shkupi është shpallur Kryeqyteti Evropian i Kulturës për vitin 2028, një titull prestigjioz që jepet nga Bashkimi Evropian për qytetet me potencial të lartë kulturor.
Sipas ministrit të Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov, ky projekt pritet të sjellë deri në 8 milionë vizitorë të huaj, por kërkon përgatitje të madhe dhe strategji zhvillimi, veçanërisht në aspektin kulturor dhe ekologjik.
Ndërkohë, kryetari i qytetit, Orce Gjorgjievski, theksoi se prioritet mbetet përmirësimi i projekteve kyçe si Kalaja e Shkupit, Akuadukti i Shkupit, Çarshia e Vjetër e Shkupit dhe Salla Universale, me synimin për ta prezantuar qytetin në mënyrën më të mirë.
Gjatë vitit 2028 pritet të organizohen qindra aktivitete kulturore, përfshirë festivale dhe ekspozita ndërkombëtare, duke e pozicionuar Shkupin si një qendër të rëndësishme kulturore në rajon.