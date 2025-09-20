Shkupi pret Makedonija GP, synon kthesën në kampionat

Shkupi pret Makedonija GP, synon kthesën në kampionat

Kampionati vendor i futbollit vijon sot me sfidën hapëse të javës së 7-të, ku FC Shkupi do të presë në stadiumin e Çairit ekipin e Makedonija Gjorçe Petrovit. Ndeshja nis në orën 15:30.

Bardhekaltrit ndodhen në një moment delikat, pasi kanë pësuar gjashtë humbje në po aq ndeshje të zhvilluara deri më tani në këtë sezon. Kriza e rezultateve ka rënduar atmosferën brenda skuadrës, e cila sot do të kërkojë me çdo kusht kthesën, përballë tifozëve të saj.

Mysafirët nga Gjorçe Petrovi vijnë me një bilanc paksa më pozitiv, me dy fitore dhe katër humbje në gjashtë ndeshjet e para. Edhe ata synojnë të rikthehen te rezultatet pozitive dhe të shfrytëzojnë momentin e vështirë të Shkupit.

Takimi pritet të jetë mjaft luftarak, me të dyja skuadrat që kanë nevojë për pikët e plota për të përmirësuar pozitat në renditje. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Policia ndërhyn në demon’stratën pro-pale’stineze në Berlin

Ministri i jashtëm ngriti flamuri sirian mbi ambasadën në Washington për herë të parë në më shumë se një dekadë

Ministri i jashtëm ngriti flamuri sirian mbi ambasadën në Washington për herë të parë në më shumë se një dekadë

Trump nis programin e vizave “Karta e Artë” për donatorët e pasur të huaj

Trump nis programin e vizave “Karta e Artë” për donatorët e pasur të huaj

Mexhiti nga Serova: 100 milionë investime për Çairin, synojmë edhe 200 milionë të tjera

Mexhiti nga Serova: 100 milionë investime për Çairin, synojmë edhe 200 milionë të tjera

Garë shtetërore për ndihmën e parë në Gostivar

Garë shtetërore për ndihmën e parë në Gostivar

VLEN: Hipokrizia e BDI-së në Likovë nuk kalon më

VLEN: Hipokrizia e BDI-së në Likovë nuk kalon më