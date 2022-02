Shkupi përfundon përgatitjet në Antalia, nesër kthehen në kryeqytet

Lideri aktual i kampionatit elitar të futbollit vendor, FC Shkupi ka përfunduar përgatitjet në Antalia të Turqisë dhe nesër kthehen në kryeqytet.

Në kuadër të fazës përgatitore, bardheblutë zhvilluan edhe 5 ndeshje kontrolluese, të cilat u mbyllën me dy disfata, dy barazime dhe një fitore. Drejtuesit e skuadrës nga Çairi, gjatë kësaj periudhe përforcuan ekipin me Omar Imerin, Gagi Margvelashvili dhe Gjorgji Stoilovin, përderisa nga Shkupi u larguan Kire Markoski dhe Matej Cvetanovski.

Nga Shkupi kanë njoftuar se pas kthimit nga Antalia, ekipi tyre do të ketë disa ditë pushim. Bardhekaltërit ndeshjen e parë të gjysmësezonit pranveror në kampionat do ta luajnë ndaj Akademia Pandevit me 13 shkurt në stadiumin e Çairit. /SHENJA/