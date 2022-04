Shkupi mposhtet nga Bregallnica, fiton Shkëndija

Bregallnica më në fund rigjen rrugën e fitores, pasi sot mundi kampionin e vendit Shkupin me rezultatin 4:1. Për fitoren e vendasve dy herë shënoi Xhokiq, Stojanov e Alltiparmakovski, ndërsa golin e nderit për bardhekaltrit e Çairit e shënoi Adetunxhi. Ndërkaq, Shkëndija e Tetovës në terren vendas ka triumfuar ndaj Rabotniçkin me rezultatin minimal 1:0. Golin e fitores për kuqezinjtë e shënoi Doriev nga penaltia në fillim të pjesës së dytë. Ndryshe xhiroja e 30-të në elitën e futbollit vendor kompletohet të dielën me katër takime tjera që do të zhvillohen nga ora 17:00. Boreci luan me Skopjen, Renova takohet me Struga Trim Lum, Pelisteri do t’i mat forcat me Tikveshin, ndërsa Makedonija Gjorçe Petrovi gostit Akademia Pandevin. /SHENJA/