Shkupi, Kumanova e Strumica qytet me ajër më të ndotur në Maqedoni

Sipas të dhënave nga faqja e internetit “Air Care”, sot disa qytete në Maqedoni janë jashtëzakonisht të ndotura, me Strumicën i cili është qyteti më i ndotur, ku indeksi në zonat më të ndotura është 399.

Këtë mëngjes, ka një “garë të barabartë” për vendin e dytë midis Kumanovës, ku indeksi i ndotjes është 255, dhe Shkupit me një indeks ndotjeje prej 247.

Pas tyre vijnë Kavadari dhe Krusheva, ku indeksi i ndotjes është përkatësisht 164 dhe 176.

Shkupi këtë mëngjes u rendit i katërti ndër qytetet më të ndotura në Evropë me më shumë se 300.000 banorë, menjëherë pas Beogradit dhe Krajovës, dhe qyteti më i ndotur në Evropë sot është përsëri Sarajeva.

