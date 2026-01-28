Shkupi fillon rikonstruksionin e fushave sportive në bregun e Vardarit
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, së bashku me ministrin e Sportit, Borko Ristovski, mbrëmë kanë kryer vizitë në bregu n e lumit Vardarit, ku zyrtarisht fillon rikonstruksionin e terreneve sportive. Shkupi, siç publikoi mbrëmë në rrjetet sociale Gjorgjievski, merr edhe një projekt shtesë për avancimin e sektorit publik dhe infrastrukturën sportive.
Projekti, siç njoftoi Qyteti i Shkupit, përfshin ndërtimin e fushave të reja dhe plotësishtr të riparuara për futboll, volejboll dhe basketboll, si dhe zona moderne fitnesi në ambiente të hapura, me qëllim krijimin e shprehive të reja, jetës aktive dhe mundësive të barabarta për të gjitha gjeneratat.
Paralelkisht, do të avancohen dhe vihen në funksion edhe fushat sportive në Maxhir Mëhallë, si një pjesë e vizionit për zhvillim të barabartë dhe investim në shëndetësi të qyetarëve dhe të ardhmes së Shkupit.
“Sporti është themeli i një shoqërie të shëndetshme. Ai ndërton disiplinë, vetëbesim, bashkim dhe i distancon të rinjtë nga zakonet e këqija. Investimi në fushat sportive do të thotë investim në shëndetin e qytetarëve, në energjinë e të rinjve dhe në të ardhmen e Shkupit. Ky është vetëm fillimi. Vizioni ynë është të ofrojmë fusha sportive moderne dhe të arritshme në të gjitha komunat e qytetit të Shkupit. Zhvillim i ekuilibruar, mundësi të barabarta dhe një jetë aktive për çdo banor të Shkupit, pavarësisht se ku jeton. Mirënjohje e madhe për ministrin Borko Ristovski për mbështetjen e fortë”, shkroi kryetari i Qytetit të Shkupit.