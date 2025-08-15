Shkupi dorëzohet, nuk do ta luaj ndeshjen ndaj Sileksit?

Shkupi dorëzohet, nuk do ta luaj ndeshjen ndaj Sileksit?

Skuadra e Shkupit nuk arriti të sigurojë një fushë ku do ta zhvillonte ndeshjen e parë si vendas në Ligën e Parë, kështu që edhe pse ende nuk kanë njoftuar zyrtarisht, takimi kundër Sileksit është anuluar.

Pas paralajmërimeve se në opsion ishin fushat në Kumanovë, Gostivar apo edhe në Strumicë, në fund Shkupi ka vendosur ta anulojë ndeshjen. Arsyeja e vërtetë për këtë vendim për momentin nuk është e qartë, duke ditur që Shkupi para ndeshjes së parë të këtij sezoni mezi arriti të regjistrojë 15 futbollistë profesionistë.

MARKETING

Të ngjajshme

Policia me detaje: Një i arrestuar dhe padi penale për 7 persona tjerë për duelin Kozhufi – Bashkimi

Policia me detaje: Një i arrestuar dhe padi penale për 7 persona tjerë për duelin Kozhufi – Bashkimi

Struga fiton me përmbysje ndaj Arsimit në Gostivar

Struga fiton me përmbysje ndaj Arsimit në Gostivar

Mastantuono zbulon se si Xabi Alonso e bindi atë që ta refuzojë PSG-në

Mastantuono zbulon se si Xabi Alonso e bindi atë që ta refuzojë PSG-në

Në konferencën e parë te Milani, Jashari: Rrënjët shqiptare më japin forcë, Xhaka mbetet shembull i madh për mua

Në konferencën e parë te Milani, Jashari: Rrënjët shqiptare më japin forcë, Xhaka mbetet shembull i madh për mua

Dinamo bën historinë, eliminon gjigantët e Hajdukut dhe siguron ‘play-off’-in e Conference League

Dinamo bën historinë, eliminon gjigantët e Hajdukut dhe siguron ‘play-off’-in e Conference League

UEFA-ja mbrëmë nderoi dy fëmijë, refugjatë nga Gaza/ I ftuan në finalen e Superkupës

UEFA-ja mbrëmë nderoi dy fëmijë, refugjatë nga Gaza/ I ftuan në finalen e Superkupës