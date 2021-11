Shkupi dhe Manastiri me më shumë raste aktive me Covid-19

Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur se aktualisht në vend më shumë raste active ka në Shkup 2001, Tetovë 1.172 dhe Gostivar 820. Më pas vijnë Kumanova me 363 raste active, Kërçova me 330, Strumica me 249 dhe Ohri me 155.

Sipas të dhënave të publikuara dje nga Instituti i Shëndetit Publik për 24 orët e fundit, gjatë 3.296 analizave të kryera janë regjistruar 469 raste të reja me COVID-19, 13 të vdekur, 375 të shëruar.