Shkupi barazon me Groznyn, Omar Imer gjen golin e parë me bardheblutë

Shkupi i ka mbyllur me barazim ndeshjet kontrolluese në Antalia të Turqisë, pasi në ndeshjen e fundit të luajtur sot e mbyllën me rezultat 2:2 ndaj Ahmat Groznyt.

Ekipi rus, aty ku luan edhe reprezentuesi i Kosovës, Bernard Berisha, e mbyllën pjesën e parë në avantazh me golin e Pollarus nga penalltia. Në pjesën e dytë, Shkupi përmbysi rezultatin përkohësisht në 2:1, duke shënuar me Omar Imerin që gjen golin e parë me bardheblutë dhe Gjorgjievski që realizoi të dytin.

Për Groznyn gjeti rrjetën Sebai duke barazuar për 2:2.

Ky rezultat i kësaj ndeshje kontrolluese mbeti final edhe përkrahë rasteve tjera shumë të mira që kishte Shkupi deri në fund të takimit, mirëpo portieri i ekipit rus ishte në nivelin e detyrës, duke arritur të shpëtojë Groznyn në shumë raste.

Aziz SAHITI /SHENJA/